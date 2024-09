Découvrez la Chine au cours d'un circuit touristique

Avec une superficie de 9 570 000 km² et 1,30 milliard d’habitants, la Chine est le troisième pays au monde de par sa superficie et le premier de par sa population. La République est bordée à l’est par la mer Jaune et la mer de Chine orientale et au sud par la mer de Chine.

Au nord du pays, à la frontière mongolique, s’étend l’un des plus vastes désert du monde : le désert de Gobi. L’ouest se caractérise par les chaînes de montagnes les plus hautes du monde (le Tian shan oriental et l’Altaï, le Pamir et le Karakorum, l’Himalaya…). Cette région n’est peuplée que par quelques ethnies (Mongols, Tibétains…). Le relief montagneux s’étend en fait sur la plus grande partie du pays que l’on divise généralement en trois niveaux selon l’altitude, celle-ci s’abaissant d’ouest en est jusqu’à la mer pour laisser place à un paysage de collines, de plaines et de vallées représentant seulement 15% du territoire où se concentre 90% de la population.

Circuit découverte de la Chine

Arrivés à Pékin, vous partirez pour la plus grande place du monde : la place de Tiananmen (« Place de la Porte de la Paix Céleste »). Par la « Porte de la Paix Céleste » qui constitue l’entrée Sud de la Cité Impériale, vous arriverez à la Cité Interdite. Ce palais impérial du XVème siècle fait partie des plus anciens de la Chine et conserve aujourd’hui les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne.

Puis, vous vous dirigerez vers la Colline de Charbon, un des rares reliefs de Pékin. Cette colline artificielle, d’une hauteur de 108 mètres, vous offrira une superbe vue sur la ville de Pékin.

Vous pourrez aussi visiter la Vallée des Treize Tombeaux des empereurs Ming, située à 50 km au Nord-Ouest de Pékin. Ces sépultures sont disposées le long de la Voie des Esprits, avenue de 7 km de longueur, mais seulement trois d’entre elles sont ouvertes au public.

Découverte des villes antiques de Xian et Suzhou

Vous vous rendrez dans la ville de Xian, ancienne capitale de l’Empire chinois pendant plus d’un millénaire et très connue des amateurs de livres sur la Chine, (voir : L’Armée ensevelie de l’empereur Qin, par exemple). Vous irez également à Shanghai, ville la plus peuplé de Chine, où vous pourrez visiter son fameux Musée, la rue de Nankin, le Jardin Yu…

Suzhou est également une ville qui vaut le détour : située à seulement une centaine de kilomètres de Shanghai, cette « Venise de l’Orient » est réputée pour ses canaux et ses nombreux jardins créés il y a plus de 2500 ans. Elle est également considérée comme la capitale de la soie.

Au cours de ce circuit, vous profiterez de soirée-spectacle telles que des chants et danses de la dynastie des Tang ou encore des Acrobaties de Shanghai.

La Grande Muraille

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est la plus grande construction architecturale au monde créée par l'homme.

Longue d'environ 6500 km, elle débute du détroit de Shanhai, à l'est de la Chine et se termine à Jiayuguan, à l'ouest. Commanditée par Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine, la Grande Muraille fut bâtie entre le Ve siècle avant Jésus-Christ et le XVIe siècle. Elle avait pour but de tracer et défendre la frontière nord de la Chine contre les tentatives d'invasions mongole et turque, De nombreux sites, tels que Mutianyu et Simatai, sont accessibles aux visiteurs.

Après votre excursion à la Grande Muraille de Chine, structure architecturale la plus importante construite par l’Homme et classée au patrimoine mondiale de l’Unesco, vous pourrez vous rendre au Palais d’été (XVIII ème siècle) qui était le lieu de villégiature de l’empereur et de sa famille.

Vous visiterez ensuite un complexe important au cœur de la ville de Pékin : le Temple du Ciel. Construit dans un immense parc de 273 ha, il contient de nombreux temples tels que la Demeure du seigneur du Ciel ou la Salle des prières pour la récolte.

La Chine est un univers à part : des couleurs rouges, jaunes et vertes, des pagodes, des dragons et des bonzes, des odeurs et des saveurs, l’exotisme est porté à son paroxysme !

Il faut plusieurs voyages pour découvrir et comprendre la Chine car cette civilisation millénaire ne se laisse pas facilement appréhender. Le pays s’ouvre aujourd’hui de plus en plus au monde occidental tant au niveau des échanges commerciaux qu’au niveau du tourisme.

Les incontournables : la Grande Muraille qui s’étend sur 6000 km ; Pékin, la place Tian’anmen, l’ancienne cité interdite et le palais impérial d’été ; Shangaï, le jardin de la joie, le mandarin Yu, le temple de bouddha de jade ; la ville de Xi’an et ses sites archéologiques.